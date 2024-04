iPhone 15 in offerta a 690€: ora NON HA RIVALI

La nuova promozione dedicata ad iPhone 15 è da cogliere al volo: lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 690 euro grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15: a questo prezzo è un best buy

Scegliere iPhone 15 significa poter contare su di uno smartphone di ottima qualità, veloce e compatto, che può soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti. L’offerta in corso, infatti, rende questo modello il nuovo iPhone da comprare per rapporto qualità/prezzo.

Tra le caratteristiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con l’oramai immancabile Dynamic Island, a cui si affianca il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple. C’è anche il Face ID per lo sblocco in sicurezza.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 690 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.