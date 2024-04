iPhone 15 Pro al PREZZO PIÙ BASSO: solo oggi c'è un COUPON SEGRETO

È giunto il momento di comprare il nuovo iPhone 15 Pro. Se lo hai adocchiato da tempo ma non ti sei ancora spinto oltre per via del suo prezzo troppo elevato per le tue tasche, eBay ha deciso di venirti incontro con uno sconto wow. Solo per oggi, lo puoi pagare 939,90 euro nella sua versione con 128 GB di memoria e in colorazione Nera. Tutto quello che devi fare è inserire il coupon segreto PSPRAPR24 al momento del pagamento e il gioco è fatto. Vedrai la cifra finale calare a picco, per un totale che mai si è visto così basso e conveniente. Fatti furbo e compralo ora prima che sia troppo tardi, è un affarone che non puoi proprio rifiutare.

Codice coupon: PSPRAPR24

iPhone 15 Pro: il modello più elegante dalla potenza che ti sorprende

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente e al tempo stesso bello da vedere, allora l’ultimo iPhone 15 Pro è il modello che fa al caso tuo. Non appena lo avrai tirato fuori dalla confezione, resterai ammaliato dal suo bellissimo display Super Retina XDR Oled da 6.1 pollici, con risoluzione 1179×2556 pixel, entità pixel di 460ppi e fino a 120 Hz di refresh rate. Avrai dalla tua immagini mai così belle da vedere, con oltre 16 milioni di colori supportati e la Ceramic Shield a protezione da urti e graffi.

Altro punto di forza importante è il processore, l’Apple A17 Pro con GPU 6 core che viene accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage per potenzialità uniche nel suo genere. Così che anche le operazioni più complicate risulteranno sempre alla tua portata. Non si può non menzionare il comparto fotografico, da sempre fiore all’occhiello degli smartphone Apple. Con una tripla lente da 48 MP + 12 MP + 12 MP, avrai sempre scatti dalla qualità ultra e video con risoluzione fino a 4K.

Inserisci subito il coupon segreto e godi dello sconto, l’iPhone 15 Pro non è mai stato così conveniente da acquistare.

