iPhone 15 Pro in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-260€)

Ogni occasione è giusta per acquistare iPhone 15 Pro. Il top di gamma compatto di Apple è ora protagonista di una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 979 euro invece di 1.239 euro, con un risparmio di 260 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store oltre che con la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Il modello proposto in offerta oggi è dotato di Garanzia 24 mesi oltre che di 128 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: con quest’offerta è l’affare del giorno

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare uno smartphone completo, veloce e con dimensioni compatte che ora raggiunge anche un ottimo prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. C’è poi il SoC Apple A17 Pro, con processo produttivo a 3 nm, affiancato da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. A completare il comparto tecnico troviamo il sistema operativo iOS, il Face ID e la possibilità di sfruttare appieno i servizi dell’ecosistema Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 979 euro, beneficiando così di 260 euro di sconto e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Il modello in offerta ha Garanzia 24 mesi. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

