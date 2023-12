iPhone 15 Pro Max (1TB) al MINIMO STORICO per la prima volta: prezzo in picchiata di 200€

Il nuovo iPhone 15 Pro Max ha sollevato l’asticella per gli smartphone di fascia alta, offrendo un design robusto e leggero grazie al titanio di grado aerospaziale. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield lo rendono più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, rendendolo a prova di schizzi, gocce e polvere. Con lo sconto del 12% e quindi di circa 200€ lo trovi oggi in super offerta su Amazon a 1759€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite via Prime.

Display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion: Titanio blu

Il display Super Retina XDR da 6,7″ con tecnologia ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on garantisce che la schermata di blocco sia sempre visibile senza doverla toccare.

Il chip A17 Pro, clamorosamente innovativo, offre prestazioni grafiche immersive e un’efficienza energetica straordinaria. La GPU di classe Pro rende i giochi incredibilmente avvincenti, con ambienti dettagliati e personaggi realistici, mentre la batteria dura tutto il giorno.

Il potente sistema di fotocamere Pro con sette obiettivi professionali offre l’inquadratura perfetta per ogni scatto. La fotocamera principale da 48MP cattura foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti. Con il teleobiettivo 5x, lo zoom sul soggetto per primi piani nitidi è possibile anche da lontano.

Il tasto Azione ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora. Una volta impostata la funzione, ti basterà tenerlo premuto per attivarla. Il connettore USB-C ti consente di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 Pro Max, compatibile con lo standard USB 3 per un trasferimento dati ultrarapido.

Dulcis in fundo, la connettività Wi-Fi 6 e le funzioni di sicurezza, come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. In sintesi, iPhone 15 Pro Max continua a ridefinire gli standard degli smartphone di fascia alta, offrendo un connubio perfetto tra design elegante, prestazioni avanzate e funzionalità all’avanguardia. Prendilo ora con lo sconto del 12% e quindi di circa 200€ lo trovi oggi in super offerta su Amazon a 1759€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite via Prime.

