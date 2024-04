iPhone 15 Pro Max (256 GB): l'ammiraglia da comprare oggi

iPhone 15 Pro Max si trova in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire perché a questo prezzo è un best buy su tutta la linea. È il miglior melafonino che possiate comprare adesso ma siate veloci; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata. È un gadget eccellente, versatile, grande e generoso, con una batteria esagerata che promette due giorni di autonomia con una singola carica. Il modello in questione è quello in colorazione titanio naturale e presenta ben 256 GB di memoria interna.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un vero best buy su tutta la linea; è potentissimo visto che è dotato di un processore Apple A17 Pro a 3 nanometri (realizzato da TSMC), coadiuvato da 256 GB di memoria interna e da una batteria capiente e generosa. Si ricarica rapidamente via USB Type-C o mediante wireless charging. Volendo, si può anche sfruttare la tecnologia MagSafe per fornire energia al device. Fra le altre cose, c’è un pannello OLED Super Retina XDR ProMotion da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz (variabile) con luminosità di picco di 2000 nit. Il comparto fotografico è dotato di tre sensori avanzati con camera principale da 48 megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision e scatta fotografie assurde anche in ProRAW. Si possono anche girare clip in ProRES, lo standard cinematografico dei professionisti. La porta di ricarica poi, consente il trasferimento dei dati a velocità Gigabit, funzione molto comoda e pratica soprattutto se utilizzate lo smartphone per realizzare contenuti professionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.