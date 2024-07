iPhone 16 Pro adotterà un display Super Premium con caratteristiche senza compromessi

Lo schermo che monteranno i prossimi Pixel 9, sarà un display dalle caratteristiche uniche, talmente elevate che verrà montato anche su nuovi iPhone 16 Pro. Lo abbiamo scoperto ieri, oggi abbiamo qualche notizia in più sulle caratteristiche di questo schermo. Si tratta del pannello M14 OLED di Samsung, che si porta in dote palesi miglioramenti in termini di luminosità e durata.

Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma il fatto che sia Apple che Google abbiano scelto questo schermo per la propria fascia alta è sinonimo di prestazioni elevate del pannello. E a rendere ancor più importante questa scelta da parte della casa di Cupertino è il fatto che è la prima volta che viene utilizzato un pannello di ultima generazione made by Samsung. Una scelta questa che per Google rappresenta un passo avanti rispetto alle specifiche buone, non certamente all’ultimo grido, dei propri dispositivi. Per ora si parla di un boost del 20% in più di luminosità rispetto al pannello di iPhone 15 Pro, un avanzamento senza dubbio significativo, il tutto senza andare a detrimento della longevità del pannello stesso, che pare essere più elevata rispetto ai precedenti modelli. Voci di corridoio, rumor e leak vari continuano a scorrere incessantemente in questi giorni. A breve, il 10 luglio, si terrà l’evento Galaxy Unpacked di Samsung, il 9 agosto ci sarà la conferenza Google e a settembre Apple svelerà i prossimi iPhone 16. Inutile dire che seguiremo tutti gli eventi e le conferenze in tempo reale riportando tutte le notizie.