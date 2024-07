iPhone 16 Pro avrà uno zoom 5X?

I rumor e le voci di corridoio sui nuovi iPhone 16 non cessano di fluire costantemente, e cesseranno solo quando ci sarà l’evento di lancio il prossimo settembre. L’ultimo, decisamente interessante, riguarda la possibilità che la versione 16 Pro sia dotata di un potente zoom ottico, che lo scorso anno era presente solo sulla versione Max, a tutto vantaggio quindi della potenza d’ingrandimento.

Come riporta DigiTimes Asia, iPhone 16 Pro dovrebbe quindi adottare l’obiettivo telescopico di iPhone 15 Pro Max, capace di zoom ottico 5x e digitale 25x. Un bel passo avanti rispetto al precedentemente preventivato 3x. Digitimes ha scoperto che Apple avrebbe scelto due produttori taiwanesi di moduli per lenti, Largan Precision e Genius Electronic Optical, come fornitori principali del teleobiettivo a periscopio per i modelli di iPhone 16 Pro. Ovvero le stesse aziende che hanno fornito le lenti per la camera telescopica di iPhone 15 Pro Max lo scorso anno. Un vero e proprio scoop, che avrà conferma, o no, solo il prossimo settembre.

Se volete conoscere tutti i rumor sui nuovi iPhone 16 questo è il link giusto da seguire. E’ interessante notare come negli ultimi giorni le voci di corridoio si siano concentrate su un paio di caratteristiche molto importanti e decisamente appariscenti dello smartphone, lo schermo di qualità Super Premium e le cornici più sottili di sempre.