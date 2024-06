iPhone 16: svelate le dimensioni ufficiali

Continuano le voci di corridoio sui nuovi iPhone 16, solo che questa volta il noto insider Majin Bu, che nel corso del tempo ha praticamente sempre viste confermate le sue imbeccate, è riuscito a mettere mano sulle dimensioni di tutti e 4 i nuovi Iphone, che si confermano nella versione Pro, più grande rispetto al precedente modello iPhone 15. Vediamo nel dettaglio quanto sono grandi i nuovi dispositivi.

Le dimensioni dei nuovi iPhone Pro aumenteranno di poco rispetto ai modelli attuali, le anticipazioni avevano visto giusto: si tratta a tutti gli effetti di qualche millimetro, con un massimo di poco più di 3 mm per l’altezza del Pro Max. Un’altra novità riguarda il design dei moduli fotografici posteriori: sui modelli Pro i blocchi saranno ancora squadrati, mentre sui modelli base si ritorna allo stile definito da molti “a semaforo”, con gli obiettivi in verticale. Un modo questo particolarmente efficiente per rendere palese la differenza tra modelli “standard” e Premium a tutto vantaggio dello status symbol Apple.

Manca relativamente al prossimo evento di lancio dei nuovi iPhone 16, che come sappiamo si terrà a settembre. Nel frattempo le voci di corridoio continueranno a scorrere impetuose. Tutto quello uscito sinora lo abbiamo raccolto qui, se invece volete conoscere come iPhone 16 beneficerà di tutte le feature di Apple Intelligence qui è dove dovete cliccare. Se invece avete perso il nostro resoconto sulla mega presentazione di iOS 18 tenutasi in occasione di WWDC 2024 il link giusto è questo.