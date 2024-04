iPhone XR (128 GB) a meno di 256€ su Amazon (ricondizionato come nuovo)

Se stai cercando un nuovo melafonino di punta di Apple, che non costi troppo ma che disponga di funzionalità avanzatissime, oggi non possiamo non consigliarti l’ottimo iPhone XR che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna, in colorazione nera, ricondizionato ma in condizioni eccellenti, costa solo 255,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e fallo tuo adesso; il costo complessivo è super accessibile e offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Prendilo in considerazione se vuoi un gadget della mela dalle alte funzionalità ma dal prezzo irrisorio. Con Amazon avrai diritto ad un anno di garanzia e potrai perfino farti recapitare il prodotto a casa tua entro pochissimi giorni dall’acquisto grazie al servizio di Prime. Fra le altre cose, potrai beneficiare del reso gratuito in caso di eventuali problematiche entro quattordici giorni dall’acquisto. Cosa aspetti?

iPhone XR: ecco perché comprarlo

iPhone XR è alimentato dal potente chip A12 Bionic di Apple, un SoC che garantisce prestazioni fluide e reattive in qualsiasi situazione. Va benissimo per navgiare sul web, giocare ai videogame graficamente intensi o per creare foto e video di alta qualità. Riesce a gestire tutto senza problemi. Inoltre, con 128 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, per le tue foto, i video e molto altro ancora. Vanta un display Liquid Retina LCD da 6,1 pollici che riesce a garantire colori vividi, contrasti eccezionali e un’esperienza visiva davvero appagante.

Nonostante sia uscito diversi anni fa, è in grado di realizzare immagini superlative grazie ad una fotocamera di alta qualità che può competere con molti smartphone più recenti sul mercato. La main camera da 12 MP permette di scattare foto nitide e dettagliate, mentre la selfiecam TrueDepth da 7 MP ti consente di scattare autoscatti incredibili e di registrare video ad alta risoluzione. Presenta un design iconico e colorato, disponibile in una varietà di vivaci colorazioni. È realizzato con materiali di alta qualità (vetro e alluminio), è resistente e resistente all’acqua e alla polvere.

Anche se si tratta di un dispositivo ricondizionato, sappi che continuerà a ricevere aggiornamenti software regolari e supporto tecnico da parte dell’azienda. Inoltre, non solo risparmierai notevolmente rispetto all’acquisto di un nuovo terminale, ma contribuirai anche alla riduzione dei rifiuti e alla promozione della sostenibilità ambientale. A soli 255,89€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.