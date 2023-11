iRobot Roomba: le pulizie non saranno più le stesse! SCONTONE!

Stanco di passare l’aspirapolvere nel tuo appartamento o nel tuo ufficio? E se qualcuno potesse portare a termine questo lavoro per te? Ecco che arriva in aiuto l’iRobot Roomba e6192: un prodotto medio di gamma in grado di erogare un potere aspirante che arriva fino a 33W. Oggi è in super sconto Amazon del 31% e il suo prezzo è di soli 249,90€. Il blackfriday è cominciato!

Ecco l’iRobot Roomba che non sapevi di volere!

Dopo mangiato, dopo una giornata di lavoro, dedicarsi alle pulizie di casa, per molti, è un vero e proprio stress. Arrivano quindi in aiuto moltissimi prodotti per agevolare questo compito. Tra i migliori, però, c’è l’iRobot Roomba e6192. Si tratta di un piccolo robot casalingo smart in grado di pulire lo spazio in cui è posizionato in poco tempo non tralasciando alcun granello di polvere.

Il motore di cui è dotato questo dispositivo arriva fino a 33W: questo gli permette di comportarsi egregiamente non solo con i granelli di polvere più piccoli, ma anche con lo sporco più grossolano spesso difficile da aspirare. Il software di cui è dotato è in grado di mappare in modo molto rapido l’ambiente da pulire in modo da non tralasciare alcun dettaglio.

Dopo la pulizia, il robot torna alla sua stazione di ricarica: così sarà sempre pronto per pulire nuovamente la tua casa in pochissimo tempo.

Grazie alla piena compatibilità con Alexa e Google Assistant, questo robot può essere azionato non solo attraverso i tasti presenti sulla sua superficie, ma anche attraverso la tua voce. In poche semplici mosse quindi, lui inizierà ad aspirare lo sporco e tu potrai goderti il meritato relax.

Questo iRobot Roomba è in grado di aspirare in modo egregio anche i peli del tuo amico a 4 zampe presente in casa: nessun problema anche con questo tipo di sporco.

Arriviamo al capitolo prezzo. L’iRobot Roomba e6192 oggi è in super sconto Amazon del 31% sul prezzo di listino. Il prezzo arriva quindi a soli 249,90€: molto concorrenziale sia rispetto alle sue caratteristiche tecniche che al mercato di riferimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.