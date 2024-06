June drop per i Pixel: oltre alle patch di sicurezza arrivano diversi fix e piccole novità

Sono disponibili le patch di sicurezza per i dispositivi Pixel del mese di giugno. La platea dei prodotti che beneficeranno di questo aggiornamento di sicurezza e non solo è molto ampia, tutti i Pixel a partire dal 5a, passando per Google Pixel Watch, Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold. Vediamo nel dettaglio cosa c’è di nuovo in questo rilascio di giugno.

Oltre a ottimizzare la stabilità, le prestazioni e la sicurezza, con correzioni a tutto tondo, dalla batteria allo schermo, passando per il Bluetooth, la user interface e la qualità delle chiamate telefoniche, il feature drop di giugno aggiunge alcune feature davvero interessanti:

Gemini Nano arriva su Pixel 8 e Pixel 8a: la nuova intelligenza artificiale “on device”, tutta sul dispositivo, niente chiamate Cloud, è ora disponibile sui nuovi Pixel.

arriva su Pixel 8 e Pixel 8a: la nuova intelligenza artificiale “on device”, tutta sul dispositivo, niente chiamate Cloud, è ora disponibile sui nuovi Pixel. Trascrizioni più dettagliate : Gemini riesce a fare “sbobinamenti” in modo più accurato e dettagliato, includendo anche i nomi delle persone protagonisti della riunione.

: Gemini riesce a fare “sbobinamenti” in modo più accurato e dettagliato, includendo anche i nomi delle persone protagonisti della riunione. Schermo più grande : Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro possono, se collegati con un cavo USB-C, mostrare contenuti su schermi compatibili, come i monitor PC.

: Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro possono, se collegati con un cavo USB-C, mostrare contenuti su schermi compatibili, come i monitor PC. Trova il tuo telefono : ora funziona, in tutta sicurezza e privacy, anche quando il telefono è spento e la batteria è scarica.

: ora funziona, in tutta sicurezza e privacy, anche quando il telefono è spento e la batteria è scarica. Foto migliorate : La fotocamera Pixel ora può identificare automaticamente il miglior momento di una foto HDR+ con un singolo scatto.

: La fotocamera Pixel ora può identificare automaticamente il miglior momento di una foto HDR+ con un singolo scatto. Numeri sconosciuti: è possibile direttamente fare una ricerca di un numero sconosciuto, presunto spam, direttamente dalla app Telefono.

Per quanto riguarda i Pixel Watch sono state aggiunte diverse modalità di pagamento in Google Pay, diversi upgrade sono stati fatti per Google Home, inoltre è ora presente la modalità Car Crash Detection che può mandare notifiche di emergenza in caso di incidente d’auto e da ultimo ha migliorato la modalità Fall Detection per le cadute dalla bicicletta.