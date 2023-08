Kena Mobile: 130GB + 200GB, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99 euro

Hai mai desiderato un’offerta mobile che ti dia tutto ciò che desideri a un prezzo incredibile? Bene, Kena Mobile ha esattamente ciò che fa per te.

Con il loro nuovissimo piano a soli 6,99 euro al mese, potrai avere a disposizione 130 GB di dati, minuti illimitati e 200 SMS, garantendoti una connessione costante e una comunicazione senza limiti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il primo mese è totalmente gratuito, permettendoti di provare questa straordinaria offerta senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, riceverai anche 200 GB aggiuntivi di internet, per navigare in modo ancora più spensierato e senza limiti.

Kena Mobile: l’offerta da non perdere

Che cosa puoi fare con 130 GB di dati? Praticamente tutto, Potrai goderti lo streaming dei tuoi film e serie TV preferiti, ascoltare musica senza interruzioni, utilizzare le app di messaggistica e navigare sui social media a volontà. La generosa quantità di dati ti darà la libertà di sfruttare l’intrattenimento e l’informazione che ami, senza preoccuparti di consumare tutto il traffico.

E se ami rimanere in contatto con i tuoi cari, non preoccuparti. I minuti illimitati ti consentiranno di effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, mantenendoti sempre in contatto con chi conta di più per te.

Non dimenticare i 200 SMS inclusi nell’offerta, per inviare messaggi quando vuoi, senza alcun costo aggiuntivo.

Questa incredibile offerta è riservata ai nuovi numeri e ai clienti di alcuni operatori MVNO, tra cui Iliad, Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri. Se sei uno di loro, non perdere l’occasione di passare a Kena Mobile e godere di tutti questi incredibili vantaggi.

Con 130 GB di dati, minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB aggiuntivi gratis nel primo mese, Kena Mobile ti offre una connessione completa e un’esperienza di comunicazione senza pari. Scegli Kena Mobile e goditi il meglio del mondo digitale a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e passa a Kena Mobile oggi stesso.