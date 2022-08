Kena: PROMO con 150GB a soli 7,99€

Oltre alla promozione con PRIMO MESE GRATIS, l’operatore virtuale Kena ha deciso di rendere disponibile anche una PROMO con più Giga a meno di 8 euro mensili. Anche in questo caso, la tariffa che vedremo tra un attimo è attivabile ONLINE solo per chi proviene da determinati gestori virtuali.

Kena PROMO: 150GB a 7,99€?

La tariffa offre 150 Giga di internet in 4G sotto rete TIM con velocità massima raggiungibile pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in tutta Italia e 500 messaggi sempre verso qualsiasi gestore. Il tutto per soli 7,99 euro mensili. Gli addebiti vengono effettuati tramite credito residuo e dunque non ci sono vincoli.

Inoltre, nel canone mensile ci sono anche 7 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutta l’Unione Europea. La promozione ha anche la cosiddetta dicitura “Per Sempre” e dunque non prevederà aumenti nell’arco dei mesi. Il prezzo è bloccato per tutta la vostra permanenza in Kena Mobile.

La tariffa però è attivabile solo provenendo da alcuni MVNO come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, HO Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali Mobile, Welcome Italia, Wings, Withu.

Costi ed altro

Per attivare la promozione è necessario corrispondere 1,99 euro una tantum come costo di attivazione iniziale. La SIM e la spedizione a casa della stessa è completamente gratuito. Infine, è possibile richiedere il passaggio a Kena direttamente qui.

