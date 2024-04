Kindle Paperwhite 16 GB, tanto spazio, tanti libri e TANTO SCONTO!

Quando andate in vacanza siete soliti portarvi uno zaino pieno di libri? A letto leggete tanto? Siete di quelli che “il fruscio della carta non ha prezzo”? Fatevi un grande favore e date una possibilità al Re degli e-book reader, Kindle Paperwhite e vedrete che cambierete idea! Questo lettore è talmente avanzato, è talmente tecnologicamente superiore rispetto alla concorrenza che vi sembrerà davvero di avere un libro tra le mani. Solo che, invece di un solo libro per volta, Kindle Paperwhite, con i suoi enormi 16GB di memoria ne può contenere tantissimi, migliaia! Oggi Amazon ha deciso di proporre Kindle Paperwhite con uno sconto davvero allettante: MENO 19%, che si traduce in un taglio netto di ben 30 euro sul prezzo di listino. Kindle Paperwhite costa ora 130 euro invece che 160 euro! Davvero una super offerta! Che tutti i lettori “vecchio stile” non dovrebbero lasciarsi scappare!

Tanti libri da leggere!

Kindle Paperwhite è sottile, leggero e facile da trasportare, le dimensioni sono davvero da peso piuma: 174 x 125 x 8,1 mm per soli 205 grammi!

Le caratteristiche tecnologiche di Kindle Paperwhite sono talmente avanzate che di fatto, una volta preso in mano, la sensazione visiva è proprio quella di avere tra le mani un libro di carta. Lo schermo è da 6,8 pollici, antiriflesso e con definizione 300 ppi, il 10% più luminoso del modello precedente. Questo significa che leggere in piena luce è possibile.

Kindle Paperwhite è anche super configurabile: possiamo regolare la tonalità del colore dello schermo da bianco ad ambra o addirittura programmare il passaggio da una tonalità all’altra. Si può anche modificare la dimensione dei caratteri e l’intensità del grassetto!

Kindle Paperwhite è perfetto per il mare e la piscina: ha un livello di protezione IPX8, può resistere a un’immersione accidentale in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri e in acqua salata fino a 3 minuti a una profondità di 0,25 metri. Non ci sono scuse per comprarlo, se si bagna non c’è il pericolo che le pagine si arriccino e scolorino insomma!

E la durata della batteria? Maxi! Una singola carica della batteria tramite USB-C dura fino a 10 settimane.

Non ci sono motivi per non comprare Kindle Paperwhite, migliaia di libri da inserire nei suoi 16 GB di memoria e se non sapete dove comprarli con l’abbonamento Prime di Amazon ce ne sono a decine, ma anche riviste e molto altro!

Kindle Paperwhite è disponibile con uno sconto davvero allettante: MENO 19%! Risparmio assicurato MENO 30 euro!

