La CUSTODIA per iPad la paghi solo 11 euro: ma l'offerta sta scadendo!

4UBonLife è una Custodia per iPad, generazione 9a/8a/7a, 10.2 Pollici, anni 2021/2020/2019 con portapenne incluso. Parliamo di una custodia per iPad sottile, leggera, con retro Traslucido in Morbido TPU. Grazie al coupon da 1 euro ora abbassi ulteriormente il prezzo di partenza già contenuto, quindi la paghi solo 12,99 euro. Devi solo applicare una spunta senza incollare alcun codice. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Custodia 4UBonLife per iPad: le caratteristiche

La custodia protettiva 4UBonLife appositamente progettata per iPad da 10,2 pollici di 9a generazione 2021 (modello: A2602, A2603, A2604, A2605), iPad 8a generazione 2020 (modello: A2270, A2428, A2429, A2430), iPad 7a generazione 2019 (modello: A2197, 2200, A2198). Ideal per dispositivi da 10,2 pollici: la copertina in pelle PU vellutata sulla parte anteriore, la morbida fodera in microfibra e il guscio posteriore in TPU flessibile offrono al dispositivo una protezione completa da urti, cadute e impatti. Il retro opaco e traslucido protegge da impronte digitali e graffi e mostra anche la bellezza originale dell’iPad. Gli angoli Air Guard assorbono gli urti e assicurano che i dispositivi rimangano intatti.

Viene fornita con un portapenne per riporre la Pencil, in modo da poterla posizionare in verticale o in orizzontale mentre non si usa o tra un’attività e l’altra, per tenere il pennino digitale sempre a portata di mano. Inoltre, è dotata di una banda magnetica integrata, così che. quando apri o chiudi la custodia del tablet, il sensore magnetico intelligente riattiva o mette automaticamente in standby l’iPad. Ciò può ridurre il consumo energetico della batteria e prolungare il tempo di standby del tablet. La copertina frontale a tripla piega consente di trasformare facilmente la custodia in un supporto per la visualizzazione o la scrittura. Ideale per quando guardi video o scrivi con una tastiera.

