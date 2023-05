La migliore tastiera meccanica RGB Corsair ad un prezzo scontatissimo

Corsair K65 RGB RAPIDFIRE è una tastiera meccanica di altissima qualità per tutti quei giocatori che esigono dispositivi Premium pensati per il gaming, con prestazioni top dove i millisecondi fanno la differenza tra vittoria e sconfitta.

Grazie a questa offerta sontuosa Amazon possiamo appoggiare sulla nostra scrivania questa bellissima tastiera spendendo 167,51 euro approfittando di uno sconto del 20% che taglia il prezzo di partenza di 40 euro.

Qualità da vendere… e da acquistare!

Corsair K65 RGB RAPIDFIRE ha una struttura in alluminio decisamente solida e robusta, a tutto vantaggio di un aspetto tanto elegante quanto minimalista.

La tastiera è dotata di switch Cherry MX Speed, noti per la loro velocità e sensibilità. Questi tasti richiedono solo 1,2 mm di attivazione per registrare un input, il che significa che i gamer possono premere i tasti più rapidamente.

E proprio per questo motivo Corsair K65 RGB Rapidfire è dotata di una tecnologia anti-ghosting avanzata, che permette di premere più tasti contemporaneamente senza che il sistema ne registri uno solo. Questo è particolarmente utile per i giochi in cui si devono premere molti tasti contemporaneamente. Inoltre, i tasti sono classificati per durare fino a 100 milioni di pressioni, il che significa che questa tastiera durerà a lungo anche con un uso molto intenso come quello del gaming da pro.

Alcuni tasti poi, come quelli più usati negli FPS e nei MOBA sono sagomati in modo diverso rispetto a tutti gli altri, ciò fa capire quanto Corsair si sia spesa molto per realizzare un prodotto top pensato per i giocatori più esigenti.

La luminosità RGB dell’illuminazione può essere completamente personalizzata grazie al software di gestione CUE: questo programma consente di selezionare diverse combinazioni di colori, effetti di illuminazione e di assegnare alle singole tasti funzioni macro.

In termini di connettività, la tastiera è dotata di un cavo USB rimovibile, il che la rende facile da trasportare. Inoltre, è dotata di una porta USB aggiuntiva, il che consente di collegare un altro dispositivo, come un mouse o un disco rigido esterno, direttamente alla tastiera.

Una tastiera come questa, ad un prezzo come questo, è un acquisto obbligato!

