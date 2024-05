La nuova POCO F6 Series è ufficiale: come sempre rapporto qualità prezzo ottimo

POCO ha ufficializzato oggi la nuova linea F6, smartphone molto apprezzati in quanto dotati di prestazioni e specifiche di alto livello ma ad un prezzo piuttosto accessibile. Terminali dall’ottimo rapporto qualità prezzo quindi, una tradizione che continua anche con i due smartphone POCO F6 e POCO F6 Pro. I più appassionati e informati riconosceranno nei due terminali F6 e F6 Pro rispettivamente Redmi Turbo 3 e Redmi K70, dispositivi campioni di vendite nel mercato originale cinese. Ora dopo pochi mesi arrivano in Europa con specifiche e prezzo davvero interessanti.

Dotazioni e prestazioni di alto livello

POCO F6 Pro è il modello di punta della nuova serie F6, vanta un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione WQHD+, ovvero 3.200 x 1.440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità tipica 700 nit. Sotto la scocca batte una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 realizzata con processo produttivo TSMC a 4 nm. Sul versante delle memorie, F6 Pro è disponibile in due versioni, con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, mentre lo spazio d’archiviazione può esser da 256, 512 GB o 1 TB. Lato imaging lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera con camera principale da 50MP con un sensore ultra-grandangolare IMX882 e un’ampia apertura F/1.59, che consente foto molto luminose e dettagliate anche con condizioni di luce proibitive. Grazie anche nuovo algoritmo Ultra Night che consente di scattare immagini chiare e luminose con una rappresentazione dei colori ancora più accurata, grazie alla fusione AI multi-frame.

POCO F6 sconta il prezzo di listino più basso rispetto al fratello maggiore Pro con alcune rinunce, che comunque non vanno ad inficiare un rapporto qualità prezzo assolutamente positivo, e che anzi per certi versi lo rende più appetibile visto il prezzo più contenuto. F6 ha un display AMOLED da 6,67 pollici, dotato di risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità tipica 500 nit, con protezione in vetro Corning Gorilla Glass Victus. Anche qui la CPU è Snapdragon 8s Gen 3, CPU che nei recenti benchmark AnTuTu ha superato facilmente la maggior parte degli smartphone del suo segmento. Il telefono è disponibile in due versioni con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di spazio d’archiviazione. POCO F6 è un terminale che garantisce alte prestazioni a tutto tondo, gaming compreso, ma quando si vogliono scattare foto di qualità, lo smartphone non delude affatto, offrendo una tripla fotocamera con camera principale da 50MP con un sensore ultra-grandangolare IMX882 e un’ampia apertura F/1.5. Cambiano i sensori rispetto alla versione Pro ma gli scatti sono sempre ottimi in ogni condizione di luce.

Entrambe le versioni hanno una batteria da 5000 mAh, F6 Pro ha una ricarica rapida da 120 watt, che porta lo smartphone al 100% in 19 minuti, mentre su F6 è un filo più bassa ma comunque velocissima, 90 watt.

Quanto costano?

POCO F6 Pro

12+256 GB 499,90 €

12+512 GB 549,90 €

16 GB + 1 TB. 599,90 €

POCO F6

8+256 GB 389,90€

12+512 GB 419,90€