La prevendita di WienerAI supera i $ 4 milioni: questa meme coin basata sull’AI è il vero affare del momento?

Se pensavi che le criptovalute avessero raggiunto il picco in termini di progetti bizzarri, ripensaci.

Perché una nuova meme coin basata sull’intelligenza artificiale chiamata WienerAI (WAI) ha raccolto oltre 4 milioni di dollari nella sua prevendita.

Offrendo tecnologia IA avanzata e opportunità di staking ad alto rendimento, WienerAI sta dimostrando che c’è ancora molto spazio per l’innovazione (e l’umorismo) nel mercato delle criptovalute.

WienerAI Meme Coin offre una vera utilità attraverso il trading basato sull’intelligenza artificiale

WienerAI è un bot di trading di criptovalute che promette di mettere l’analisi predittiva del mercato nelle mani degli investitori al dettaglio.

Questo bot utilizza l’apprendimento automatico per individuare opportunità di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gli utenti si limitano a fornire criteri di base, come la loro tolleranza al rischio o i guadagni target, e il bot esaminerà il rumore per trovare investimenti adatti supportati da dati reali.

Una volta che il bot di WienerAI ha allineato i suoi suggerimenti di trading, gli utenti possono eseguire tali operazioni senza problemi, il tutto senza commissioni elevate.

E per incentivare il possesso del token WAI, il team di WienerAI offre ricompense di staking stimate in oltre il 250% annuo.

Pertanto, bloccando WAI, gli utenti non solo ottengono esposizione ai segnali di trading migliori del mercato, ma creano anche un flusso di reddito passivo.

I membri della community Telegram di WienerAI credono addirittura che potrebbe ridefinire ciò che gli investitori si aspettano dai progetti meme.

Tokenomics di WienerAI fornisce un solido piano di crescita a lungo termine

Sul fronte della tokenomics, è in atto un solido piano d’azione per la distribuzione iniziale e l’utilità futura del token WAI.

Della fornitura totale di 69 miliardi, una fetta del 30% è stata destinata alla prevendita in corso, che finora ha fruttato 4,2 milioni di dollari.

Un ulteriore 20% è stato assegnato per lo staking. C’è anche una discreta quota del 10% per fornire liquidità sia ai DEX che ai CEX. Gli sviluppatori di WienerAI non lesinano sull’accessibilità.

I restanti token WAI verranno utilizzati per ricompensare la community e per garantire finanziamenti dedicati al marketing.

Parlando proprio di marketing, la tabella di marcia del progetto delinea un piano in più fasi per stabilire l’“Esercito delle salsicce”.

Gli sviluppatori hanno già realizzato parte di questo piano superando un controllo di sicurezza da parte di SolidProof.

Supponendo che la prevendita di WienerAI vada esaurita come molti si aspettano, il vero divertimento inizierà quando WAI verrà inserito nei DEX.

Ciò segnerà la prima volta in cui il valore di WAI sarà dettato dalla domanda e dall’offerta.

Se il team di sviluppo riuscirà a mantenere le promesse, questa quotazione iniziale potrebbe essere la scintilla che spingerà WAI a esplodere.

WienerAI può mantenere le sue promesse e creare valore sostenibile?

C’è una forte argomentazione a sostegno del fatto che WienerAI è molto più di una semplice meme coin.

Per prima cosa, il team si è impegnato per offrire un’effettiva utilità.

Il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale è diverso da qualsiasi altra cosa nel mercato delle meme coin in questo momento.

Inoltre, i premi di staking e la tokenomics danno ai detentori di WAI un motivo per conservare i propri token nel lungo periodo. C’è almeno un tentativo di creare valore sostenibile al di là della semplice speculazione.

Detto questo, il settore delle meme coin è altamente imprevedibile.

Progetti come Pepe (PEPE) hanno raggiunto capitalizzazioni di mercato multimiliardarie semplicemente presentando una rana dei cartoni animati come mascotte.

Eppure altri progetti non sono riusciti nemmeno a decollare nonostante avessero caratteristiche simili.

Ma con oltre 11.000 persone che seguono il progetto su Twitter e decine di migliaia di dollari investiti ogni giorno nella prevendita, WienerAI ha sicuramente i presupposti giusti per ambire al successo.