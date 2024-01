La prossima Estate sarà rovente: preparati fin da ora con questo Dyson ventilatore umidificatore in OFFERTA!

Dyson Umidificatore (AM10) non solo rinfresca e deumidifica la casa, ma è capace di uccidere quasi il 100% di tutti i batteri presenti in casa o in ufficio! Prendilo ora in offerta su eBay: lo paghi solo 349 euro, cento euro in meno del normale!

Dyson Umidificatore (AM10): le caratteristiche

Una nebulizzazione a lungo raggio per distribuire uniformemente nell’ambiente aria idratata e pulita. Misura la temperatura e l’umidità dell’aria. Uccide il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua prima di proiettare una nebbiolina igienica sottile. Ideale per tutto l’anno grazie alla doppia funzione. Proietta una nebulizzazione igienica per idratare l’aria in inverno e aria ad alta velocità per rinfrescare d’estate.

Perfetto per essere utilizzato anche di notte, con timer modalità notturna e fino a 18 ore di utilizzo continuo. Idrata in modo uniforme e silenzioso. Flusso d’aria variabile e controllo del livello di idratazione. Curvo e magnetizzato per essere riposto comodamente sull’apparecchio. Una nebulizzazione a lungo raggio per distribuire uniformemente nell’ambiente aria idratata e pulita. Proietta in modo costante una nebulizzazione igienica con aria idratata in tutto l’ambiente. Fino a 18 ore di utilizzo ininterrotto. Serbatoio da 3 litri.

Dyson Umidificatore (AM10) su eBay: lo paghi solo 349 euro, cento euro in meno del normale!

