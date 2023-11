A questa lampada manca solo il genio: ora la paghi solo la META'!

Sympa è una lampada da scrivania in metallo, il che gli conferisce eleganza ma anche una certa adattabilità a tutti i design delle camere. Ha interfaccia Usb, è Dimmerabile fino a 5 Temperature di colore e 6 livelli di luminosità. Ideale quindi per tutti gli utilizzi: studio, lavoro, lettura serale, compagnia notturna, ecc. Oggi la paghi la metà, solo 31,99 euro, grazie alla combo sconto del 33% + coupon del 20% AX2MOCME. Per ottenere quest’ultimo, devi solo pigiare sul bottone Applica appena in basso il titolo dell’annuncio. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lampada da scrivania Sympa: le caratteristiche

Conosciamo meglio questa lampada da scrivania Sympa. Il Materiale metallico è di alta qualità: la lega di alluminio rende questa lampada da scrivania molto elegante e di fascia alta e allo stesso tempo ha un’eccellente resistenza all’usura. La luce ha una porta di ricarica USB 5V/2A integrata, che può caricare il tuo telefono cellulare o altri dispositivi. Offre 5 temperature di colore e 6 livelli di luminosità, è possibile utilizzare il controllo touch per regolare la luce nella modalità desiderata.

Può essere utilizzata anche come lampada da comodino, con una modalità luce notturna soffusa e una funzione timer da 1 ora, che ti consente di addormentarti facilmente. La testa e il braccio della lampada possono essere ruotati su, giù, sinistra e destra per proiettare la luce dove vuoi. Molto comodo quindi quando leggi o lavori al pc, per esempio, senza dare fastidio ad altre persone presenti nella stanza.

