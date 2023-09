Lampada da scrivania senza fili: ORA la paghi 14 euro!

Avere una lampada da scrivania bella da vedersi, che occupa poco spazio, comoda senza fili, ricaricabile a risparmio energetico. Bello se fosse vero! E certo che lo è, grazie all’offerta che ti presentiamo oggi: la lampada da scrivania Gobikey è infatti Touch Control, ricaricabile con 3 Luminosità, senza fili, a led e in una confortevole luce calda. Grazie a questa offerta la paghi solo 14,24 euro!

Lampada Gobikey senza fili: le caratteristiche

Tra i principali vantaggi della lampada da scrivania Gobikey il fatto che abbia un interruttore sensibile al tocco, quindi semplice e veloce da accendere e spegnere. Ha 2 modalità di illuminazione: luce da lettura e luce d’atmosfera. La luce bianca da 5500 K ti aiuta a leggere chiaramente il testo nel libro. Non ha fili, quindi non sarai limitato dalla lunghezza del cavo nel posizionarlo e ha 3 livelli di luminosità (basso-medio-alto). Per cambiarla, dovrai solo premere brevemente l’interruttore come detto sensibile al tocco.

Grazie alla batteria ricaricabile integrata da 1000 mAh puoi goderti 8 ore di lettura wireless dopo una ricarica di 2 ore e mezza. La ricaricherai grazie a un cavo USB incluso. Molto bello il design, ideale per tutti gli ambienti. Inoltre, il collo d’oca flessibile è al contempo robusto e può essere piegato a 360 gradi per illuminare con maggiore precisione ciò che stai facendo. Quindi, oltre alla lettura, è adatto anche per i lavori di precisione. Lampadina LED integrata ha una durata fino a 60.000 ore, quindi ne acquisterai una nuova dopo molti anni. Altro risparmio sarà in bolletta, visto che il suo consumo energetico è ridotto del 75% a parità di luminosità.

Insomma, una lampada senza fili con tanti vantaggi e utilizzabile sia per usi ristretti (lettura o lavoro), sia per illuminare tutta la stanza, sempre in modo protettivo per gli occhi. Potrai beneficiare di un’offerta incredibile che porta questo portento dell’illuminazione a casa tua a soli 14,24 euro! Senza contare poi il denaro risparmiato in bolletta e per le lampadine che non dovrai acquistare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.