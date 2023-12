Le abbuffate natalizie si avvicinano! Monitora il tuo peso con questa bilancia smart Xiaomi in OFFERTA!

La bilancia XIAOMI BLUETOOTH 5.0 MI SMART SCALE 2 è ideale per monitorare il proprio peso ma anche altri parametri del proprio corpo. Ultrasottile, si inserisce bene nella camera o in bagno. Puoi controllare i dati sullo smartphone tramite app Mi Fit di Xiaomi. Su eBay puoi pagarla a meno della metà (-55%), quindi solo 17,99 euro!

Bilancia XIAOMI MI SMART SCALE 2: le caratteristiche

Xiaomi Mi Smart Scale 2, monitora i cambiamenti del tuo corpo e registra i dati con l’APP Mi Fit di Xiaomi. Tieni sotto controllo il tuo peso per migliorare il tuo stile di vita. Ha la funzione di test del peso ideale per regolare il peso adatto in base al BMI e alla tua età.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche:

Funzione di test del peso ideale per regolare il peso adatto in base al BMI e alla tua età;

Traccia i cambiamenti del tuo corpo e registra i dati con l’APP Mi Fit;

Sensore di pressione avanzato, precisione 100 g, gamma 100 g-150 kg per l’uso di più articoli;

Supporta la tecnologia Bluetooth 5.0 con basso consumo energetico, velocità di trasmissione rapida e stabile;

Lo schermo digitale a LED nascosto mostra chiaramente i dati di peso;

Bordo arrotondato con processo preciso CNC per una riduzione dei danni alla pelle;

Alimentata da 3 batterie AAA.

La bilancia XIAOMI BLUETOOTH 5.0 MI SMART SCALE 2 su eBay puoi pagarla a meno della metà (-55%), quindi solo 17,99 euro!

