Le balene crypto stanno spostando l'attenzione su questa meme coin su Solana - La conosci?

Nel gergo delle criptovalute, le balene rappresentano quei trader con un portafogli davvero grosso, così grosso da arrivare sul mercato con secchiate di soldi e spostare gli equilibri di (quasi) qualsiasi token.

Se comprano milioni o centinaia di milioni in Bitcoin, il prezzo di BTC probabilmente non ne risentirà nemmeno o quasi, dato che ha una capitalizzazione di oltre 1 trilliardo e smuovere il suo prezzo non è così facile.

Se però i milioni si riversano su una moneta dalla capitalizzazione più piccola, magari di pochi milioni, allora ecco che il mondo cambia completamente.

Qui sì che si registrano dei balzi davvero pazzeschi, i quali possono essere con fattori di moltiplicazione di 2, 3 o anche 10x nel giro di pochissime ore.

Per questo capire come si muovono queste balene e cosa può spingerle verso determinati progetti è fondamentale per poter predire su quale crypto scommettere per il futuro. In questo momento di mercato dunque, dove stanno andando queste balene.

Ovviamente non possiamo generalizzare per tutte, ma abbiamo fiutato un progetto che potrebbe attirare i loro succosi portafogli nelle prossime settimane.

Sealana attira capitali e non solo dalle balene crypto

La crypto della quale stiamo parlando è Sealana, una meme coin su blockchain Solana che è stata lanciata da poco ma sta già facendo registrare numeri interessanti.

Non è certo nell’utilità del progetto che si deve puntare, dopotutto stiamo parlando di una meme coin, ma è nel fattore FOMO e nella popolarità di Solana che, gli investitori, sembrano aver fiutato l’affare.

Infatti, da ormai diversi mesi, le meme coin su Solana sono in preda a una vera e propria spirale di FOMO, la quale ha fatto registrare numeri record a progetti come Book of Meme e WIF.

Questa foca cicciona con l’aspetto che ricorda il cartone South Park, potrebbe ripetere questo successo e, magari, anche superarlo con le giuste condizioni di mercato. Tutto quello che serve è il giusto marketing, una community bella unita e le condizioni di mercato propizie.

Quali sono queste condizioni? Sicuramente una fase di FOMO generale, magari in prossimità o in concomitanza dell’approvazione dell’ETF su Ethereum che potrebbe arrivare proprio questo mercoledì.

Certo, stiamo parlando di mere probabilità ma, nel frattempo, il mercato si è già mosso e il prezzo di praticamente tutte le crypto è schizzato verso l’alto.

Ora, se questa situazione dovesse continuare, allora è possibile che gli investitori più grossi vadano a cercare opportunità in progetti con il maggior potenziale di resa. Tali progetti dovrebbero essere quelli che, più facilmente, potranno cavalcare anche molteplici trend in uno.

Sealana è una meme coin (da sempre popolari) su Solana (che è in FOMO) e con una capitalizzazione di mercato ancora relativamente piccola ma con una community in continua crescita. Questa può essere la chiave di lettura che spingerà le balene a inseguire le foche (ovvero Sealana).

Sono ovviamente congetture ma, a conti fatti, qualunque previsione di mercato si basa su intuizioni e supposizioni, quindi è lecito provare a spingersi nella mente delle balene e capire come vorranno operare nei prossimi giorni. Già adesso Sealana vede muoversi parecchio capitale verso di lei e, stando alla situazione di mercato attuale, le cose non possono che migliorare.