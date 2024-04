LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker al MINIMO STORICO su Nintendo Switch

I giochi LEGO, sia che siano dedicati a Harry Potter, ai super eroi o a Star Wars hanno una cosa in comune, sono DIVERTENTISSIMI e fanno anche morire dal ridere. E siamo a due cose in cose in comune. Se aggiungiamo che sono tutti giochi “d’avventura”, o meglio platform action, longevi e pieni zeppi di contenuti siamo a tre cose in comune! Questo solo per darvi delle indicazioni di base su cosa siano i giochi action LEGO. Oggi però parliamo di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, ovvero sesto capitolo della serie di videogiochi Lego Star Wars di TT Games e il successore di LEGO Star Wars: Il risveglio della Forza. In questa ultima uscita possiamo rivivere alla maniera LEGO tutti e 9 i film della saga di Star Wars, Una quantità di contenuti straordinaria quindi, che su Switch possiamo acquistare al MINIMO STORICO (MENO 67%) pari a 19,98 euro!

Offerta spaziale, anzi galattica, d’altronde LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è in versione Galactic Edition con tutti i DLC assolutamente da non perdere!

Milioni di mattoncini!

Il punto di forza di Lego Star Wars: La saga degli Skywalker è la sua gigantesca mole di contenuti e la sua totale libertà per vivere questa lunga avventura come vogliamo! La linearità della storia è stata bandita, è possibile scegliere di iniziare il gioco da una qualsiasi delle tre trilogie della saga degli Skywalker, con qualsiasi personaggio vogliamo. Lato gameplay ci sono novità importanti che arricchiscono l’esperienza di gioco rispetto agli altri titoli LEGO dedicati a Star Wars: chi ha in dotazione una spada laser può effettuare una combo con attacchi leggeri, attacchi pesanti e mosse della Forza, mentre chi impugna il blaster ha la telecamera sopra le spalle rendendo la visuale simile a quella di altri sparatutto in terza persona a tutto vantaggio della giocabilità.

E poi ci sono tutti i personaggi delle trilogie, ai quali si aggiungono in questa Galactic Edition quelli che erano stati pubblicati nel corso del tempo dopo l’uscita del gioco, per un totale di 13 pacchetti scaricabili, che includono anche i personaggi delle nuove serie TV!

E poi ci sono tantissimi pianeti e zone iconiche della saga da esplorare come Coruscant, Naboo, Tatooine, Geonosis, Kamino, Utapau, Kashyyyk, Mustafar, Yavin IV, Hoth, Dagobah, Bespin, Endor, Jakku, Takodana, D’Qar, Base Starkiller, Ahch-To, Cantonica, Crait, Ajan Kloss, Pasaana, Kijimi, Kef Bir. E ovviamente un sacco di navi e mezzi altrettanto iconici!

Lego Star Wars: La saga degli Skywalker sono ore e ore di gioco, ovviamente da giocare anche in multigiocatore, con effetti comici da non sottovalutare, al MINIMO STORICO Amazon 19,98 euro!

