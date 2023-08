Lenovo IdeaPad 5 Chromebook, il prezzo crolla sempre di più!

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 Notebook è un portatile basato sul sistema operativo Google che riunisce in un solo corpo prestazioni, design e ovviamente un prezzo decisamente conveniente. Questo notebook è la scelta ideale per gli utenti che cercano un portatile leggero e affidabile per le loro necessità quotidiane. Lo sconto proposto da Amazon è decisamente allettante, un MENO 28% bello grosso che ci permette di portarlo a casa con un risparmio netto di ben 117 euro! 299 euro invece che 416, 90 euro! Non male, vero?

Leggero e potente

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 presenta una struttura sottile e leggera, realizzata in alluminio che conferisce un aspetto premium al dispositivo. La tastiera retroilluminata è comoda da utilizzare anche in ambienti con poca luce e il touchpad ampio e reattivo facilita la navigazione e l’utilizzo del notebook.

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 è dotato di un processore Intel Core i5 di decima generazione, che permette un’elevata velocità di operazioni e una buona capacità di multitasking. La RAM di 4 GB e l’unità di archiviazione SSD da 128 GB offrono un’esperienza di utilizzo fluida e veloce, con tempi di avvio ridotti e una maggiore reattività del sistema.

Il display di Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 è un pannello Full HD da 14 pollici, che riproduce immagini chiare e dettagliate. La qualità dell’immagine è eccellente, con colori vivaci e angoli di visione ampi e refresh rate a 60Hz.

Il sistema operativo ChromeOS alla base di Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 offre una vasta gamma di applicazioni e servizi Google preinstallati, tra cui Google Chrome, Google Drive e Google Play Store. Questo rende il notebook compatibile con un’ampia varietà di applicazioni e consente di accedere facilmente ai propri file e contenuti in cloud.

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 ha una batteria da 51Wh che può essere ricaricata piuttosto velocemente attraverso il cavo da 45W. L’autonomia dichiarata è di 10 ore.

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 è un notebook versatile e performante, ideale per chi cerca un dispositivo potente e affidabile per le proprie attività quotidiane. Con il suo design elegante, un display di qualità e un sistema operativo intuitivo, questo notebook offre un’eccellente esperienza utente a un prezzo accessibile grazie al super sconto Amazon.

