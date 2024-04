Lenovo IdeaPad Slim 3, lo sconto sale e il prezzo scende vertiginosamente! MENO 19 PER CENTO

Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook elegante e leggero e di conseguenza, come recita il materiale promozionale ufficiale è “la scelta migliore per la mobilità”. Ma oltre al suo peso contenuto Lenovo IdeaPad Slim 3 ha molte altre caratteristiche notevoli. Non siamo nell’ambito gaming, ma prestazioni di alto livello non difettano a questo portatile, vista l’ottima dotazione tecnologica che si cela sotto la sua scocca. Lenovo è poi sinonimo di qualità e solidità, questo laptop è una garanzia di potenza e affidabilità. Per questo motivo lo sconto Amazon è molto interessante: un bel MENO 19% che taglia il prezzo di 150 euro, davvero niente male! Da 800 euro passa a 650 euro! Un’offerta davvero allettante, assolutamente da tenere in considerazione se cercate un laptop dalle ottime prestazioni e dall’ottimo rapporto qualità prezzo!

Slim e potente

Lenovo IdeaPad Slim 3, è davvero slim, dimensioni e peso sono davvero contenuti: profilo sottile solo 17,9 mm per un peso di 1,62 chili. Un vero peso piuma quindi, un laptop utilissimo non solo per tutti gli studenti che dovranno muoversi di aula in aula, ma anche per tutti quei professionisti sempre in movimento.

Le specifiche tecniche di questo laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 sono quindi di tutto rispetto:

Schermo 15.6″ FHD IPS

Luminosità 300nits con trattamento antiriflesso

Processore AMD Ryzen 7 7730U

Scheda grafica integrata AMD

16GB RAM LPDDR5-5500

1TB SSD

WiFi 6

Batteria 47 Watt con ricarica rapida 15 minuti di ricarica/due ore di batteria in più

Windows 11 Home

Connessioni 2xUSB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 e HDMI

Lenovo IdeaPad Slim 3 ha tutte le caratteristiche per essere un laptop davvero molto versatile, capace di gestire al meglio non solo la normale operatività quotidiana ma anche un multitasking e operazioni più spinte. Lenovo IdeaPad Slim 3 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un laptop con un rapporto qualità prezzo centrato e che non scende a compromessi sulle prestazioni e sulla qualità costruttiva.

