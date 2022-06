Lettore di schede SD per iPhone e iPad: solo 15€

Una volta inserita la scheda SD nel lettore, l’app Foto si apre automaticamente, organizzando gli scatti in Momenti, Raccolte e Anni. E se hai un piano iCloud a pagamento, e usi la Libreria foto di iCloud, tutte le foto e tutti i video vengono archiviati automaticamente su iCloud alla massima risoluzione. Da quel momento in poi, sono disponibili anche su i tuoi altri dispositivi e computer Apple.

Questo lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD supporta tutti i formati fotografici standard, inclusi JPEG e RAW, e i formati video SD e HD (per esempio H.264 e MPEG-4). La velocità media in lettura/scrittura è di 14MB/s~16MB/s. Non necessita di driver, né di app specifiche: si collega e funziona subito.