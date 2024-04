LG OLED55C21LA, la TV con i neri perfetti al prezzo più basso della rete!

LG è la marca da scegliere quando si deve scegliere quale TV OLED comprare. I suoi neri perfetti sono un marchio di fabbrica assoluto, quando siete in qualsiasi punto vendita della grande distribuzione e avrete uno accanto all’altro LG OLED e altre marche giapponesi o coreane vicine vedrete nettamente la differenza: neri che più neri non si può e scurissimi grigi (quando va bene) dall’altra! Per questo motivo non comprare questa TV LG al prezzo più basso della rete sarebbe un vero delitto! LG OLED55C21LA (55 pollici) è disponibile su Amazon a 862,35 euro! Da prendere al volo, TV del genere a questo prezzo vanno a ruba in pochissimo tempo!

Neri assoluti come al cinema

LG OLED55C21LA è uno dei vertici della tecnologia OLED, offrendo una qualità dell’immagine eccezionale con neri profondi e colori vivaci grazie al pannello OLED autoilluminante che consente un contrasto quasi perfetto e angoli di visione estremamente ampi.

Il cuore della TV è il processore α7 Gen4 AI , capace di ottimizzare le immagini, soprattutto quelle in bassa risoluzione, in modo da essere visualizzate al meglio sull’ottimo pannello della TV. Ovviamente la TV supporta l’HDR, che esalta i colori e il contrasto in generale, andando quindi a migliorare che grida eccellenza da ogni pixel.

E visto che anche l’audio non è da meno, grazie al supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos la TV avrà un audio chiaro, potente e decisamente spaziale. Dal punto di vista delle funzionalità smart, questo televisore è equipaggiato con il sistema operativo webOS di LG, che offre un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare e ovviamente in costante aggiornamento in modo da non rimanere mai senza la nuova piattaforma streaming disponibile.

LG OLED55C21LA è un televisore di altissima qualità, il Re dei neri assoluti, impossibile non approfittare dell’offerta Amazon che lo propone al prezzo più basso della rete! Lo possiamo acquistare pagandolo 862,35 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.