L'HUB USB-C che porta i superpoteri al tuo notebook: SCONTO!

La produttività è una cosa seria: Belkin lo sa bene e, per questo, ha scontato su Amazon un prodotto che è molto più di un HUB USB-C. Ecco a voi la docking station più scontata del web! Il prezzo? Solo 89,99€ a fronte di un ribasso del 13% grazie alle offerte della Black Friday Week!

Produttività al top grazie all’HUB USB-C di Belkin

I nuovi notebook, in particolare quelli di Apple, hanno nuove porte tuttofare, ma a volte necessitano di essere espanse. Per questo motivo, i produttori di accessori propongono una serie di accessori molto interessanti che permettono di espandere le possibilità di questi portatili.

In particolare, Belkin è uno di quei brand molto attento alle richieste e le necessità degli utenti e, per questo, propone oggi in sconto un HUB USB-C con una dotazione di porte da vero pro.

A bordo troviamo ben 11 porte: molte USB-A, una USB-C in grado di assorbire fino a 100 in PD, una Ethernet, VGA, HDMI e lettori di schede di memoria.

Grazie alle porte a bodo, l’HUB USB-C o la docking station (forse è il termine più corretto), può gestire fino a 3 monitor contemporaneamente. Si tratta quindi di uno di quei prodotti da posizionare sulla scrivania e da utilizzare con il notebook nella propria postazione fissa. Può quindi diventare il migliore amico dei liberi professionisti e di chi, per lavoro, è spesso in movimento e altre volte invece è fermo in ufficio.

Arriviamo al prezzo, uno dei punti forti del device. L’HUB USB-C di Belkin 11 in 1 costa solo 89,99€ grazie al ribasso Amazon del 13% proposto in occasione della Black Friday Week. Un’offerta da non perdere e da cogliere al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.