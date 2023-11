Con queste LUCI DI NATALE a soli 13 euro sarai INVIDIATO da tutto il quartiere!

Natale si avvicina, meglio attrezzarsi e non farsi cogliere impreparati. Anche perché, acquistando decorazioni e regali in anticipo, si risparmia molto di più. Le luci di Natale Yoxisa da esterno ed interno con ben 400LED, 10 Stringhe da 3,5 metri, 8 modalità di luci diverse, comodo Telecomando, posizionabili su finestre, giardino, terrazza, balcone, sulla parete, oltre ovviamente sull’albero di Natale, oggi le paghi solo 13,10 euro, grazie allo sconto del 5%!

Luci di Natale Yoxisa: le caratteristiche

Le luci di Natale Yoxisa sono di colore bianco caldo con punta a stella 38cm*26cm, 400 LED, 10 Stringhe da 3,5M. Hanno 8 modalità diverse di luce, mentre la funzione di memoria mantiene l’ultima modalità selezionata, senza bisogno di ripristinarla. Essendo impermeabili (certificato di impermeabilità IP65), possono essere posizionate anche sulle pareti esterne della casa o in giardino, senza preoccuparsi dell’umidità o del maltempo. Il cavo di alimentazione è lungo 5m.

Le luci di Natale da esterno a LED non producono calore o UV. Senza rischio di contatto, non si surriscaldano dopo ore di utilizzo. Il consumo di energia è estremamente ridotto rispetto alle lampadine a incandescenza. La stringa luminosa è dotata di standard a bassa tensione da ed è sicura da usare. È sufficiente collegarlo alla presa di corrente per accendere le luci e scollegarlo per spegnerle. Facile da usare. Potrai restituirla entro il 31 gennaio 2024, quindi puoi acquistarle comodamente da ora.

Le luci di Natale Yoxisa oggi le paghi solo 13,10 euro, grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.