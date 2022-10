Luci Philips Lighting ad un PREZZO INCREDIBILE

Continuano le Offerte Esclusive Prime di Amazon, e non toccano soltanto i grandi elettrodomestici o dispositivi tecnologici, ma mettono a sconto anche oggetti più piccoli (anche se altrettanto utili). Come per esempio le luci Philips Lightning che adesso è possibile acquistare a 87,99€, un ottimo sconto se consideriamo che costavano 108,83€ prima.

Queste luci di arredo sono ottime per diverse circostanze, sia come luci d’ambiente, sia come luce da comodino, oppure anche come luce estetica da abbinare magare ad una postazione desktop un po’ più “raffinata”. Questo è dovuto anche grazie ai colori, infatti potrete scegliere tranquillamente la colorazione che preferite in qualunque momento, così da avere sempre il mood che più si abbina alla vostra giornata.

Per modificare e gestire tutta l’illuminazione troverete nella scatola alla consegna anche il Bridge Lighting, ovvero il pannello di controllo che si collegherà a tutte le luci Philips e vi permetterà, tramite app per smartphone, di cambiare colori, intensità, effetti e saturazione delle varie lampadine.

Insomma, i Prime Day di quest’anno sembrano sempre di più rivolti non solo all’utilità, ma anche al dire che “l’occhio vuole la sua parte”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.