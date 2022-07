Mac Mini: il miglior computer desktop in super sconto su Amazon

Sappiamo tutti che Apple svelato i nuovi computer portatili entry Level pochi giorni fa, precisamente alla WWDC del 6 giugno scorso. Certo, è passato quasi un mese ma questi dispositivi sono ancora introvabili, o meglio. Il modello Pro da 13“ con processore M2 E da poco sbarcato nei negozi fisici e online ad un prezzo che, a nostro avviso, è un po’ rischioso.

Mac Mini: perché acquistarlo oggi

Il computer che vogliamo consigliarvi però è un desktop fisso: stiamo parlando dell’ottimo Mac mini che, a 734,9€, risulta essere una delle alternative più interessanti perché cerca un dispositivo per lo studio, la multimedialità, il lavoro creativo… E non solo.

Il Mac mini è un gadget davvero eccezionale; costa relativamente poco ma offre funzionalità di tutto rispetto. Il suo processore riesce a reggere flussi video in 4K su Final Cut come se nulla fosse, ma molta gente riesce anche a editare i video su Adobe premiere senza problemi. Certo, ci sono dei limiti, ma chi lo acquista riconosce bene. Per scopi super professionali infatti, ci sono i laptop da 14:16“, oppure il Mac studio acquistabile dal negozio fisico o dallo Store ufficiale di Apple.

Questo è un gadget che vi consigliamo con una cadenza quasi giornaliera, perché ultimamente si trova di sconto e vogliamo ricordarvi di approfittarne prima che termini l’offerta e torni al suo prezzo originale.

Ad ogni modo, quello che potrete fare con il computer fisso è inimmaginabile; ci attaccate un Monitor generoso, una tastiera comoda e reattiva, un mouse che vi velocizza operazioni e poi sarete pronti a montare ovunque. Il Mac mini e compatto e sta benissimo in valigia, se dovesse servirvi in vacanza o se tornate alla vostra casa d’origine durante l’estate. Ricordatevi un bel cavo HDMI così sarete sempre operativi.

Tutti i prodotti di Apple sono tendenzialmente portatili, anche i più grossi, e questo Mac mini non fa eccezione. A 734,99€ e il computer che noi compreremmo e che in realtà abbiamo già comprato per il lavoro.

