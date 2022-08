MacBook Pro 13" M2 2022: in offerta è da comprare SUBITO

Poche settimane fa Apple ha svelato il suo nuovo portatile da 13“. Stiamo parlando del top di gamma dei notebook della mela, il MacBook Pro da 13″ con SoC M2. Questo PC non dispone di un design tutto nuovo, ma al contrario, presenta un’estetica già vista. La vera novità si trova sotto il telaio: parliamo di un processore Apple Silicon di nuova generazione che, a detta dell’azienda, dovrebbe garantire prestazioni mai viste prima. Tuttavia, quando è stato annunciato, non sono mancate le critiche: il design era “già visto“ e presentava un costo troppo alto. Diciamo la verità: rispetto alla versione con M1, questo modello non ha un buon rapporto qualità prezzo. Tuttavia, con l’offerta che abbiamo trovato oggi su Amazon, lo potete acquistare a soli 1.409,00 €, uno sconto del 14% che lo rende davvero interessante.

MacBook Pro M2: il top senza compromessi

A prezzo pieno, il notebook della Apple non ha un grande appeal, ma al prezzo a cui viene venduto oggi su Amazon invece, diventa impossibile resistergli. Le prestazioni sono davvero al vertice della categoria, c’è la Touch Bar che è un elemento di stile, iconico e unico sul mercato (non tutti sono stati contenti della dipartita di questo elemento dai device di nuova generazione), c’è un sistema di vento del rinnovato che mira a garantire performance degne di nota. MacBook Pro 13″ è una potenza grazie alla nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. Anche il display è Premium, un pannello Retina da 13,3″ con luminosità massima di 500 nit e un’ampia gamma cromatica P3.

MacBook Pro da 13″ M2 del 2022 è un laptop fuori dal comune, sottile e che presenta le porte Thunderbolt di ultima generazione. Non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo di 1.409,00 €, sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini Amazon. Fidatevi che se lo acquistate non ve ne pentirete.

