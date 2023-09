MacBook Pro 2023 da 14" con chip M2 PRO: sconto IMMEDIATO di 200€ su Amazon

Il MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro è un dispositivo Apple altamente avanzato che offre una potente combinazione di prestazioni, portabilità e funzionalità eccezionali. Con caratteristiche di punta come il display Liquid Retina XDR, una generosa quantità di RAM e un ampio spazio di archiviazione SSD, rappresenta un’opzione eccezionale per professionisti creativi e utenti esigenti. Un mostro di prestazioni che oggi puoi accaparrarti a 2.274€ prendendolo su Amazon, dove lo trovi scontato del 9% e con le spedizioni rapide, gratute e sicure dei servizi Prime.

MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro, workstation TOP

Il display offre una qualità visiva eccezionale con colori brillanti, luminosità intensa e contrasto elevato. È ideale per il lavoro creativo, la visualizzazione di contenuti multimediali e molto altro. Il processore Apple M2 Pro offre prestazioni eccezionali, garantendo una risposta rapida e fluida per tutte le tue attività. Le applicazioni si apriranno istantaneamente, e il multitasking sarà un gioco da ragazzi.

Con 16GB di RAM, avrai ampio spazio per eseguire applicazioni e processi intensivi in modo efficiente, senza rallentamenti. Lo spazio di archiviazione SSD ad alta velocità da 512GB ti offre spazio sufficiente per archiviare file, documenti, foto e video senza problemi. La tastiera retroilluminata rende possibile lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati, garantendo la massima produttività.

Il tuo MacBook Pro è progettato per offrire la massima portabilità senza sacrificare le prestazioni. Con una combinazione di potenza di calcolo e un display di alta qualità, è adatto per professionisti in movimento che richiedono un dispositivo versatile e potente. Oggi puoi accaparrartelo a 2.274€ prendendolo su Amazon, dove lo trovi scontato del 9% e con le spedizioni rapide, gratute e sicure dei servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.