MacBook Pro M1 16 512 GB, risparmi 450 € spedito subito

Su Amazon, il MacBook Pro 16″ con processore M1 Pro super carrozzato con SSD da 512 GB e 16GB di RAM è scontato di ben 450€, anche a rate e senza interessi né garanzie, e con consegna immediata e gratuita. Si tratta di un ribasso monstre del 16%, che non capita praticamente mai su questa classe di macchine.

Il modello in promozione è uno dei più potenti della scuderia di Cupertino, caratterizzato da un ampio Display Liquid Retina XDR da 16,2″, ma soprattutto dal Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16-core, Neural Engine 16-core e acceleratore grafico Pro-Res che consente di effettuare rendering in un lampo.

Include anche 16GB di RAM e una velocissima SSD da 512GB. Costa 2.399€ ma può essere acquistato anche a rate da 479,80€ al mese per 5 mesi, senza busta paga né contratti da firmare; basta ricordarsi di spuntare la voce “5 rate mensili Amazon da” prima di mettere il prodotto nel carrello, e la spesa verrà ripartita direttamente da Amazon senza burocrazia. Tra l’altro, ha anche consegna immediata!

Più potente dei MacBook Pro M2, questo prodotto è perfetto per chi ha un flusso di lavoro pesante, tiene aperte molto app e ha bisogno di velocità drastiche e costanti. In più, include tantissime porte tra cui slot SD, Thunderbolt 4, jack 3,5″ con supporto alle cuffie ad alta impedenza, e MagSafe 3. Insomma, con questo prodotto non servono hub né adattatori.

