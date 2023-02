Maria Antonietta: dove vedere in streaming la nuova serie

Maria Antonietta è molto più della sua celeberrima frase «Se non hanno più pane, che mangino brioche». A raccontarcelo è la nuova serie evento di Sky Exclusive intitolata – appunto – “Maria Antonietta” che ha debuttato ufficialmente lo scorso mercoledì 15 febbraio. Otto episodi in cui la giovane sovrana austriaca dell’ancien régime – interpretata da una bravissima Emilia Schüle – viene raccontata come un’icona ribelle, che incarnava un sorprendente spirito d’indipendenza e libertà gravato, al tempo stesso, dal peso della Corona di Francia.

Diretta dalla regista Deborah Davis, già nota sul piccolo e grande schermo con il film candidato Oscar nel 2018 “La Favorita”, la nuova serie tv prevede un totale di otto episodi che saranno trasmessi in esclusiva su Sky, con due nuovi episodi in uscita ogni mercoledì. In alternativa, è possibile guardare “Maria Antonietta” anche in streaming attraverso il servizio NOW, senza necessariamente sottoscrivere un contratto con Sky.

Come guardare Maria Antonietta in streaming su NOW

Per guardare “Maria Antonietta” in streaming e non perderti nemmeno un episodio della nuova serie, dovrai prima iscriverti a NOW e sottoscrivere uno dei piani in abbonamento. Collegati a questo link e scegli il Pass NOW più adatto a te: la piattaforma è compatibile con alcuni modelli di Smart TV, dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast, Vodafone TV e altri, console Xbox e PlayStation, tablet e smartphone con sistema operativo iOS 13.0 oppure Android 5 e successivi, computer e direttamente dal browser.

Con NOW hai la possibilità di guardare ovunque e da un ampio numero di piattaforme l’intero catalogo Sky. Un solo account supporta fino a sei dispositivi collegati e fino a due stream (schermi) in contemporanea. In più, puoi anche scaricare tutte le tue serie tv e programmi preferiti per guardarli in qualsiasi momento, anche offline.

I piani NOW partono da un minimo di 3 euro per il primo mese, con Pass Entertainment incluso. Il più conveniente è il pass da 9,99 euro al mese che include sei mesi di film, serie e show di Sky al prezzo di quattro mesi. Entrambi i piani ti permettono di accedere a tutte le stagioni delle serie tv più amate, agli show più attesi dell’anno, nuovi film ogni settimana, documentari e programmi dedicati a bambini e ragazzi.

