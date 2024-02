Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, prezzo REGALO su Amazon

Mario Kart 8 Deluxe è un classico intramontabile dei videogiochi Nintendo, adatto a giocatori di tutte le età e livelli di abilità. Questa edizione, in italiano e su scheda, porta la frenesia delle corse di Mario Kart su Nintendo Switch con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti.

Compralo ora su Amazon a soli 43€ sfruttando lo sconto disponibile sul gigante dell’e-commerce. Non parliamo di uno sconto epocale, si chiaro, ma considerando come i titoli Nintendo raramente vengono venduti a prezzi così bassi, è un’offerta da non sottovalutare. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Mario Kart 8 Deluxe, un capolavoro portatile

Il gioco offre una vasta gamma di personaggi, tra cui i preferiti di sempre come Mario, Luigi, Peach e Yoshi, insieme a nuovi arrivati come Splatoon’s Inkling Girl e Inkling Boy. Ognuno ha le proprie caratteristiche e veicoli unici, permettendo ai giocatori di trovare il personaggio che meglio si adatta al loro stile di guida.

Gli appassionati di Mario Kart adoreranno le modalità di gioco multiplayer, che permettono di sfidare gli amici in corse competitive fino a 4 giocatori su una singola console o fino a 12 giocatori online tramite la connessione Internet della console. Le gare sono ambientate in circuiti iconici tratti dai giochi Mario Kart precedenti e ricchi di dettagli e sorprese.

Inoltre, Mario Kart 8 Deluxe include nuove piste, come la pista di battaglia Urano, e nuovi oggetti come il Boo, che permette ai giocatori di rubare gli oggetti dagli avversari. Con grafica HD mozzafiato e un gameplay fluido e coinvolgente, questo gioco è un must-have per ogni possessore di Nintendo Switch.

In definitiva, Mario Kart 8 Deluxe offre un’esperienza di gioco divertente e avvincente per tutta la famiglia, sia che siate dei fan di lunga data della serie o che stiate scoprendo per la prima volta il mondo delle corse di Mario Kart. Acquistalo adesso su Amazon a soli 43€ sfruttando lo sconto disponibile e le spedizioni gratuite con i servizi Prime.

