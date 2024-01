MasterChef Italia 13: dove guardare le nuove puntate in streaming

Ritorna MasterChef Italia 13. Questa sera arrivano infatti le prime puntate del 2024 che potrai seguire in diretta streaming su NOW con il pass Intrattenimento. Lo show culinario si prepara a sorprendere i suoi telespettatori con delle sfide ad alto tasso di adrenalina.

MasterChef Italia 13 in streaming: le puntate del 4 gennaio 2024

Le aspettative sono alle stelle, dato che gli 18 aspiranti chef si troveranno di fronte alla prima Golden Mystery Box di questa edizione. Il contenuto di questa misteriosa scatola sarà rappresentativo di tutte le sfumature del giallo in cucina e la sfida sarà quella di creare piatti creativi e colorati che stupiranno la giuria composta da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. In palio, la possibilità di salire direttamente in balconata.

Ma attenzione, perché chi non riuscirà a raggiungere la balconata dovrà affrontare l’Invention Test incentrato sul baccalà. Questo pesce, scoperto dai Vichinghi nelle gelide acque del mare del Nord e oggi apprezzato in tutto il mondo, sarà il protagonista indiscusso della serata. La sfida sarà ancor più impegnativa, poiché gli aspiranti chef dovranno raccontarsi attraverso una ricetta a base di baccalà e ricordi, portando così un pezzettino della propria storia sul piatto.

A rendere la serata ancora più speciale, la partecipazione dello chef Alex Atala, direttamente da San Paolo del Brasile, dove gestisce il rinomato ristorante D.o.m, insignito di due stelle Michelin. Il primo Skill Test di MasterChef Italia 13 vedrà gli aspiranti chef sfidarsi per dimostrare il proprio talento e la creatività in cucina di fronte a uno degli chef più acclamati al mondo.

Non perdere l’occasione di seguire ogni momento di questa indimenticabile esperienza culinaria. Goditi le nuove puntate in streaming su NOW, pronte a regalarti una serata intensa e appassionante!

