Mediogamma Android da URLO a prezzo STRACCIATO: realme 9 Pro a 259€

Con uno sconto immediato del 22% il mediogamma Android realme 9 Pro 5G torna nuovamente ad essere l’offerta Amazon più interessante di questi giorni. Infatti, spendendo la cifra shock di appena 259€, hai la possibilità di stringere tra le mani un device che non ha nulla da invidiare ai più blasonati device in questa fascia di prezzo.

Il motivo per cui il device del colosso cinese è così popolare dipende da due scelte aziendali che ripagano eccome: un design minimal ma ricercato e una scheda tecnica che non ha eguali in questo momento.

realme 9 Pro 5G può essere tuo a 259€ su Amazon: occasione imperdibile

realme 9 Pro 5G ti sorprende con il suo bel pannello ultra smooth a 120 Hz e la mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, mentre il processore octa core di Qualcomm avvia in un istante tutte le app che vuoi. Bello, sottile e leggero, lo smartphone del colosso cinese monta anche un buon comparto fotografico con un sensore principale da 64MP per foto e video di grande qualità.

Con un prezzo di vendita scontato su Amazon ad appena 259€ hai finalmente a portata di mano il popolarissimo smartphone mediogamma di realme; mettilo adesso nel carrello di Amazon per riceverlo a casa già domani e senza spendere 1€ di spedizione con i servizi Prime.

