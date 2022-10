Microsoft Excel: la guida definitiva in un corso (scontato)

Microsoft Excel è un software di calcolo ampiamento usato, alla pari del “collega” in blu – Microsoft Word. Tuttavia, spesso, l’utente medio non conosce tutte le sue formule e funzionalità: è qui che entrano in gioco i corsi e le guide, realizzate dai più esperti per dare supporto e facilitare il lavoro di migliaia di lavoratori.

Uno tra i più completi è “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato”, ospitato sulla piattaforma Udemy. Una vera e propria guida completa in 214 lezioni, creata dall’esperto Massimo Zucchini. Solo per oggi il corso completo di Excel è in offerta a 11,99 euro anziché 84,99, con uno sconto pari all’86%.

Cosa imparerai nel corso di Microsoft Excel

L’obiettivo del corso è uno: formare l’utente nell’utilizzo efficace di questo software attraverso un approccio molto pratico, corredato da molti quiz ed esercizi di diversa difficoltà. Le lezioni – registrate con Excel 2016 ma compatibili anche con versioni precedenti – seguono una logica studiata, frutto di ore e ore di lezione in aula presso società e corporate in diversi campi.

Un’impronta “snella” è ciò che lo contraddistingue dagli altri corsi di questo genere: nessun video, infatti, dura più di una decina di minuti. Il corso è rivolto principalmente a:

chiunque non abbia esperienza in Excel ma desideri impararlo professionalmente e in maniera efficace

chiunque, pur avendo esperienza in Excel, vuole raffinare le proprie conoscenze fino al livello di “Excellence”

chiunque voglia avere una guida di riferimento completa e in costante aggiornamento

chiunque voglia arricchire il proprio curriculum con uno skill oggi molto apprezzato e richiesto

Se vuoi approfondire la tua conoscenza di Microsoft Excel attraverso un corso completo ed efficace e risparmiando al tempo stesso, non puoi non approfittare della promozione Udemy attiva: il corso è in offerta speciale a 11,99 euro. Difficile trovarlo a questo prezzo altrove, considerando che si tratta di uno sconto dell’86% sul costo di listino pari a 84,99 euro. L’offerta è valida soltanto per oggi, approfittane cliccando qui.

