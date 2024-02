Milan-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

È tutto pronto per il big match Milan – Atalanta, in programma alle 20.45 di domenica 25 febbraio 2024. Con l’Inter che sembra oramai sempre più vicina allo Scudetto, la sfida tra Milan e Atalanta, uno dei derby regionali più sentiti della Serie A, è fondamentale in ottica Champions League.

L’Atalanta viene da cinque vittorie di fila e occupa la quinta posizione in classifica. L’obiettivo è raggiungere il Bologna (che ha due partite in più) e conquistare il quarto posto, sfruttando il momento negativo delle concorrenti come Lazio, Fiorentina e, soprattutto, Napoli.

Il match sarà trasmesso da DAZN, in diretta streaming. Per guardare Milan – Atalanta, quindi, è necessario attivare un abbonamento a DAZN. È possibile scegliere tra la versione Standard e quella Premium (con due visioni contemporanea da due diverse reti Internet). Il costo parte da 34,99 euro al mese e l’abbonamento include tutta la programmazione di DAZN.

Milan – Atalanta: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del big match tra Milan e Atalanta. La grande novità in casa Milan dovrebbe essere il ritorno di Giroud per dare peso all’attacco. Per l’Atalanta, Gasperini ha ancora dubbi da risolvere e potrebbe decidere l’undici solo a poche ore dal fischio di inizio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Adli (Reijnders), Bennacer (Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leão; Giroud.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien (Djimsiti), Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Miranchuk (Pašalić), Koopmeiners; De Ketelaere.

Ricordiamo che il calcio di inizio del match è programmato per le 20.45 di oggi domenica 25 di febbraio 2024.

