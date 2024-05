Mini Drone per bambini a META' PREZZO: applica il SUPER COUPON Amazon

Questa estate i piccoli di casa potranno divertirsi come non mai con il Mini Drone per bambini DEERC D20! Oggi è disponibile su Amazon a soli 30 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da pplicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti scappare un’occasione così conveniente per fare un regalo speciale ai tuoi piccoli!

Mini Drone per bambini DEERC D20: tutte le modalità di utilizzo

Con il Mini Drone per bambini DEERC D20 è possibile vedere ciò che la telecamera vede in tempo reale dall’app del telefono. La trasmissione di immagini FPV è fino a 98 piedi e, in più, la telecamera è in grado di riconoscere i vostri gesti e di compiere azioni.

La modalità di utilizzo è semplicissima, quindi perfetta per principianti e bambini. Il mini drone è in grado di librarsi automaticamente con il sistema Altitude Hold e il tasto Start/Stop aiuta a farlo decollare o atterrare facilmente. Inoltre è dotato di 3 modalità di velocità, da bassa ad alta, per giocatori di diverso livello.

Con 2 batterie modulari (10 minuti per batteria) è possibile avere 20 minuti di divertimento in totale. È possibile controllare il quadcopter D20 anche con il controllo vocale con comandi semplici ed intuitivi come “Su/Arresto/Avanti/Indietro/Sinistra/Destra/Stop”. Allo stesso tempo i waypoint consentono di disegnare un percorso di volo per sbizzarrirsi come si vuole.

L’utilizzo è super sicuro grazie a diverse specifiche: il caricabatterie ha una protezione da sovracorrente, la batteria ha una protezione da sovraccarico e il motore ha un arresto di emergenza e una protezione da surriscaldamento.

