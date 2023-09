OFFERTA A TEMPO: MINI FRIGO Comfee', lo porti dove vuoi!

Un mini frigorifero è la scelta ideale quando si ha poco spazio a disposizione in casa, occorre prendere un frigo per un’abitazione temporanea o per poter conservare bibite e alimenti anche in ufficio! Risponde a tutte queste esigenze il mini frigorifero COMFEE’ RCD50WH1RT(E), capienza 47L, mono porta, dall’accattivante design Retrò, con un controllo della temperatura facilmente regolabile. E’ adatto sia per la casa, che per l’ufficio. Il colore bianco lo integra bene in tutti i contesti. L’offerta a tempo te lo offre scontato dell’8%, portando così il prezzo a soli 119,90 euro! Ma essendo appunto “a tempo” conviene fare presto!

Mini frigorifero COMFEE’: tutte le caratteristiche

I mini frigo Comfee’, oltre che molto funzionali, hanno sempre un elegante design classico che dona un tocco di eleganza alla cucina ma anche in ufficio . Grazie al suo moderno ed efficiente compressore, il prodotto raffredda gli alimenti in modo efficace e utilizzando poca energia. Quindi risparmierai anche in bolletta. Il termostato regolabile va tra 1℃ a 10℃, e consente così di tenere i cibi e le bibite sempre fresche. Molto comode poi le speciali cerniere della porta che permettono la chiusura automatica rallentata della porta. Quindi non sbatterà. E’ anche dotato di due piedini regolabili per migliorare il suo posizionamento in caso di superfici d’appoggio irregolari.

Il mini frigo Comfee’ ha una capacità netta di 47 litri ed è dotato anche di un comparto refrigeratore, molto utile per quei prodotti che necessitano di raffreddare rapidamente. Le dimensioni compatte lo rendono adattabile a tutti gli spazi, parliamo infatti di 485x440x500 (L × P × A) (mm). Quindi utile e funzionale, non occupa particolare spazio e può essere usato anche in caso di poco spazio.

Insomma, un’offerta a tempo imperdibile per quanti necessitano di un mini frigo per il proprio ufficio, per la propria abitazione o per la casa al mare. Una soluzione salva-spazio e salva-bolletta! Che ora pagherai solo 119 euro grazie allo sconto dell’8%. Ma conviene sbrigarsi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.