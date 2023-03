Misura la qualità dell'acqua che bevi con questo GENIALE gadget scontato del 70%

Questo kit contiene misuratore della qualità dell’acqua TDS PH 2 in 1 è lo strumento perfetto per testare la qualità dell’acqua e la sua temperatura EC in pochi secondi. In questo modo avrete sempre a portata di “vista” l’equilibrio del pH di liquidi in una varietà di applicazioni: acqua potabile, piscina, acquario, sistema RO, Spa o idroponica, sia in casa che in laboratorio. Fai tuo questo piccolo gioiellino a soli 11€ col coupon del 70%: le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Misuratore della qualità dell’Acqua TDS PH 2 in 1

L’utilizzo di questo gadget è davvero molto semplice: basta infatti premere il pulsante ON / OFF per accendere l’unità. Una volta fatto questo, occorre immergere l’intero elettrodo nella soluzione liquida da monitorare, mescolare delicatamente la soluzione e attendere che il valore si stabilizzi. Lo schermo LCD visualizzerà quindi la lettura.

Il set Pancellent TDS PH Meter è un misuratore di livello dell’acqua per prove professionali, che serve quindi a determinare i parametri di qualità di vari elementi: produzione di acqua pura e potabile, acqua di rubinetto, acqua di pozzo, acqua di mare, acqua di acquario, acqua di piscina, suolo, acquacoltura, lavorazione degli alimenti, enzima, esperimento chimico, acqua ionizzata e così via. La confezione include:

1 misuratore di pH

1 x misuratore TDS

6 pacchetti di calibrazione

1 x manuale dell’utente

Il dispositivo dispone inoltre di una comoda funzione di blocco, che semplifica la lettura e la registrazione, premendo il pulsante HOLD e rimuovendo dalla soluzione di prova, oltre a una funzione di spegnimento automatico di 5 minuti, quindi la batteria non si scarica. Infine ha la compensazione automatica della temperatura, può cioè modificare automaticamente il valore del valore di 25 ℃. Fai tuo questo piccolo gioiellino a soli 9€: le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

