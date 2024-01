Moka Tognana a soli 21 euro: realizza un ottimo caffè grazie alla funzione "Full induction"!

La Moka Tognana Ultra Class Induction è una straordinaria Caffettiera a 3 Tazze, in un elegante colore Grigio. Vanta il Fondo ad alto spessore “full Induction” per un’alta efficienza e prestazione. Oggi puoi prenderla a soli 21,99 euro, con il 13% di sconto!

Caratteristiche prodotto

Corpo in fusione d’alluminio ed acciaio Inox, per una distribuzione uniforme del calore. Fondo ad alto spessore “full Induction” per un’alta efficienza e prestazione.

Rivestimento esterno resistente alle alte temperature e di qualità. Caffettiera adatta alla cottura su piano a Induzione.

La Moka Tognana Ultra Class Induction è una straordinaria Caffettiera a 3 Tazze, in un elegante colore Grigio. Oggi puoi prenderla a soli 21,99 euro, con il 13% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.