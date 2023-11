Monitor LG a MENO DI 100€! - Offerta Black Friday!

Per gli appassionati di tecnologia e gli utenti alla ricerca di un monitor a un prezzo concorrenziale, l’offerta Black Friday di Amazon per il monitor LG 24ML60SP è da non perdere. Disponibile a soli 99,99€ grazie al ribasso del 6%, questo monitor da 24 pollici Full HD offre una qualità dell’immagine eccezionale e una serie di funzionalità che ne fanno un ottimo investimento sia per il lavoro che per il tempo libero. Cosa aspetti? Compralo subito!

Il monitor LG a meno di 100€ esiste davvero!

Se sei un lavoratore in cerca di un monitor economico o il tuo budget è ristretto, ecco il monitor perfetto per le tue esigenze.

Il pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) garantisce colori fedeli e ottimi dettagli, offrendo un’esperienza visiva di grande qualità. La tecnologia AntiGlare e Flicker Safe assicura un buon comfort visivo, riducendo l’affaticamento degli occhi e rendendo il monitor ideale per lunghe sessioni di utilizzo.

La risposta rapida di 1ms e il supporto all’AMD FreeSync fino a 75Hz sono caratteristiche particolarmente interessanti per i gamer. Questi elementi contribuiscono alla riproduzione di giochi con la massima fluidità grazie a immagini prive di sfarfallio e ritardi, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco.

Il LG 24ML60SP integra due speaker stereo da 10W che forniscono un suono chiaro, arricchendo l’esperienza sia durante la visione di film che in sessioni di gioco. Non aspettatevi qualità cinematografiche, ma una buona esperienza d’uso.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è ben equipaggiato sia con porte VGA e 2 HDMI 1.4, oltre a un’uscita audio jack.

In conclusione, a 99,99€ su Amazon, il LG 24ML60SP è una scelta intelligente per chi cerca un monitor da 24 pollici affidabile, ma economico. L’offerta Black Friday sconta questo prodotto del 6%! Che siate gamer, professionisti o semplici appassionati di tecnologia, ma siete in cerca del risparmio, non potete lasciarvi sfuggire questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.