Monitor portatile da 15 pollici a MENO DI 100€!

Chi lavora molto in mobilità, ma predilige l’utilizzo di monitor esterni, ha davvero difficoltà nel limitare il proprio lavoro nei pollici di un notebook. Il mercato, per rispondere a questa esigenza, ha tuttavia iniziato a proporre monitor portatili di buon livello che, di fatto, espandono le possibilità dei notebook e di altri device. L’offerta di oggi, vede in super sconto un monitor portatile da 15 pollici che Amazon porta a soli 89,99€ non solo grazie allo sconto del 17%, ma anche grazie ad uno sconto aggiuntivo di 10€ da applicare direttamente attraverso la piattaforma. Compralo subito e non te ne pentirai!

L’alleato per il lavoro: ecco il monitor portatile da 15 pollici!

Diciamolo, chi è abituato ad utilizzare un monitor esterno, ma si trova spesso ad usare il proprio notebook in giro, fa molta difficoltà a svolgere il lavoro quotidiano solo grazie al display del proprio pc portatile. Per questa ragione, molti produttori hanno lanciato sul mercato prodotti in grado di ovviare al problema. Ecco quindi che hanno fatto il loro ingresso di prepotenza i monitor portatili aggiuntivi.

Oggi vi parliamo di un monitor portatile da 15 pollici con risoluzione FullHD che, di fatto, espande le possibilità del vostro notebook. Si tratta di un dispositivo molto versatile, con connessione USB-C o Mini HDMI che si collega in un attimo a notebook o altri device e permette di avere una diagonale di schermo aggiuntiva sempre a disposizione.

La cosa particolare è che funziona proprio come un monitor esterno, ma è piccolo e portatile: in questa maniera, il dispositivo vi permetterà di rispondere alla necessità di spazio aggiuntivo sul desktop e vi permetterà di beneficiare di molti pollici in più senza spendere un capitale. La cover che funge da stand integrata nel prodotto agevola sia il trasporto che il suo posizionamento su una superficie.

Questi monitor sono utili non solo per la produttività personale, ma anche per mostrare a clienti presentazioni o preventivi: immaginate di avere la necessità di gestire più task contemporaneamente durante un incontro di lavoro. Con questo device sarà possibile!

Acquista subito il monitor portatile da 15 pollici FullHD in offerta oggi. Il prezzo? Solo 89,99€ su Amazon grazie allo sconto del 17% unito al coupon di 10€ attivabile direttamente sulla piattaforma. Un’offerta davvero bomba per un device molto utile e funzionale.

