Monitor portatile SUPER VERSATILE in SCONTO BOMBA su Amazon

Monitor Portatile da 15,6″ MSI PRO: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Monitor Portatile MSI PRO offre un pannello IPS da 15,6 pollici (angolo di visione di 170°) con risoluzione Full-HD (1920 x 1080). La refresh rate di 60Hz (4ms GtG) migliora l’esperienza visiva con frame rate più fluidi e veloci.

Il PRO MP161 può essere utilizzato come secondo monitor per laptop e garantisce una produttività extra grazie al display mobile o doppio schermo che sia. Con un profilo sottile (1,08 cm) e una struttura leggera (0,75 kg) è ideale per i viaggi di lavoro.

Questo dispositivo offre comfort per gli occhi, certificato dal TÜV Rheinland, grazie alla less blue light e all’anti-flicker. In più dispone di un trattamento antiriflesso della superficie ed Eco-Mode via il software MSI Display Kit .

Il monitor risulta essere super flessibile: è orientabile sia in orizzontale che in verticale, con stand ergonomico e pieghevole da 0° a 180°, ed angoli di visione sicuri e regolabili. Inoltre, gli altoparlanti integrati da 1,5 W sono adatti alle chiamate in conferenza.

Allo stesso modo, la connettività è super versatile: è dotato di mini HDMI e 2 connettori USB Tipo-C per la compatibilità con un’ampia gamma di PC, laptop o telefoni cellulari.

Oggi il Monitor Portatile da 15,6″ MSI PRO è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto bomba del 22%.

