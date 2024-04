MONITORA casa con la Telecamera Wi-Fi da interno SCONTATISSIMA AL 35%

Per avere sempre sotto controllo casa tua, non farti scappare l’offertona sulla Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200! Oggi è in promozione speciale su Amazon a soli 25 euro con uno sconto bomba del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200 offre video sempre di alta qualità: offre una visione notturna fino a 8 metri, una risoluzione 1080p per immagini nitide e chiare e una visione super dettagliata della stanza con movimento orizzontale fino a 360° e movimento verticale fino a 114°.

Puoi ricevere istantaneamente notifiche push dall’app quando viene intercettato un movimento; tp-link ha anche fornito una funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione specifico. In più, grazie al doppio allarme integrato, innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Il dispositivo supporta la registrazione in loop con microsd card fino a 128 gb e, quando la memoria è piena, una nuova registrazione sovrascriverà quella vecchia. Inoltre è compatibile con Alexa Echo Show: puoi utilizzarla semplicemente la tua voce, sfruttando ad esempio il comando “Alexa, mostra la telecamera della porta principale”.

Per finire, il piano di abbonamento Tapo ti consente di utilizzare l’archiviazione su cloud, il rilevamento delle persone, il rilevamento del pianto dei bambini, le notifiche di istantanee e tante altre funzionalità più avanzate e innovative.

