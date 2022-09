MotoGP Thailandia 2022: come seguirlo dall'estero

Nel corso del weekend si disputerà, presso il circuito internazionale di Buriram, il tanto atteso Gran premio della Thailandia, valido per il campionato di MotoGP 2022.

L’evento in questione si preannuncia alquanto avvincente. Da una parte il francese Fabio Quartararo cercherà l’affondo decisivo in ottica mondiale, mentre il nostro Francesco Bagnaia cercherà di rifarsi dopo la caduta all’ultimo giro del precedente GP.

Il weekend, incluse prove e qualifiche, sarà caratterizzato da una copertura completa di Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e del servizio streaming NOW. Per chi è all’estero però, l’ utilizzo di una VPN è essenziale per accedere a tale servizio.

Una gara che si preannuncia tanto interessante quanto potenzialmente decisiva in ottica classifica finale.

Per chi non vuole perdersi neanche un attimo di questa emozionante gara l’appuntamento è fissato a domenica 2 ottobre, ore 10.00 italiane.

MotoGP Thailandia: seguirlo all’estero è possibile con una VPN

Quale VPN scegliere per poter seguire il MotoGP della Thailandia, così come tanti altri eventi sportivi anche all’estero?

In primis è necessario avere un regolare abbonamento alla piattaforma NOW. A ciò va aggiunta una VPN che permetta di collegarsi alla stessa attraverso un indirizzo IP italiano.

NordVPN, in tal senso, è uno dei provider che offre più garanzie. Si parla infatti di un servizio che propone più di 5.500 server ultra-veloci sparsi in tutto il mondo.

Tutto ciò si traduce con velocità elevatissime, in grado di sostenere nel miglior modo possibile streaming audiovisivi di qualunque tipo.

A rendere ancora più appetibile questo servizio è l’attuale promozione a cui è soggetto. Grazie agli attuali sconti infatti, è possibile ottenere uno sconto del 62% di sconto sul piano Standard, risparmiando 132 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.